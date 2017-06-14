Франция

Нападающий Карлос Бакка, решивший покинуть Милан, может продолжить карьеру в Марселе.

Колумбийский форвард Карлос Бакка не смог прижиться в Милане, да еще и под конец сезона испортил отношения с тренером Винченцо Монтеллой, поэтому его решение уйти не стало неожиданностью.

Одним из претендентов на Бакку является Марсель, спортивный директор которого Андони Субисаррета уже провел несколько встреч с агентом футболиста.

В сезоне-2016/2017 Бакка провел за Милан 34 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.