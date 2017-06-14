Франция

Руководство Лиона назвало Арсеналу свои условия для перехода Александра Ляказетта

Жиру может вернуться во Францию, Getty Images

Жиру может вернуться во Францию, Getty Images

Арсенал приступил к новому раунду переговоров по трансферу Александра Ляказетта.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола ездил в Лондон в компании Жерара Улье, который выполнял роль советника во время обсуждения сделки.

По мнению Ола, Арсенал сейчас лидирует в гонке за Ляказетта, поскольку изначальный вариант с Атлетико стал невозможен из-за трансферного бана мадридцев.

Лион рассчитывает получить за Ляказетта 55 миллионов евро и 12 миллионов бонусами. При этом, Ола обсуждал еще один вариант сделки и интересовался возможностью включения Оливье Жиру в этот переход.

Интерес к Жиру также проявляет и Вест Хэм.