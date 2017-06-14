Руководство Лиона назвало Арсеналу свои условия для перехода Александра Ляказетта
Жиру может вернуться во Францию, Getty Images
14 июня 2017, 16:05
Арсенал приступил к новому раунду переговоров по трансферу Александра Ляказетта.
Президент Лиона Жан-Мишель Ола ездил в Лондон в компании Жерара Улье, который выполнял роль советника во время обсуждения сделки.
По мнению Ола, Арсенал сейчас лидирует в гонке за Ляказетта, поскольку изначальный вариант с Атлетико стал невозможен из-за трансферного бана мадридцев.
Лион рассчитывает получить за Ляказетта 55 миллионов евро и 12 миллионов бонусами. При этом, Ола обсуждал еще один вариант сделки и интересовался возможностью включения Оливье Жиру в этот переход.
Интерес к Жиру также проявляет и Вест Хэм.