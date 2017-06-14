Принадлежащий Бенфике защитник Маркал со следующего сезона будет выступать за Лион.
Лион подпишет Маркала, playbuzz.com
14 июня 2017, 18:01
Бразильский защитник провел прошлый сезон на правах аренды за Генгам, однако права на игрока принадлежат Бенфике. Выступления Маркала впечатлили лидеров французского чемпионата, а в итоге игрока подпишет Лион.
Трансфер Маркала обойдется Ткачам в 10 миллионов евро. На футболиста также претендовали ПСЖ и Монако, однако к конкретным действиям так и не перешли.
В 31 матче чемпионата Франции Маркал сделал 8 голевых передач.
Стоит также отметить, что Лион рассчитывает получить Жиру в ходе сделки по Ляказетту.