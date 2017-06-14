Бразильский защитник провел прошлый сезон на правах аренды за Генгам, однако права на игрока принадлежат Бенфике. Выступления Маркала впечатлили лидеров французского чемпионата, а в итоге игрока подпишет Лион.

Трансфер Маркала обойдется Ткачам в 10 миллионов евро. На футболиста также претендовали ПСЖ и Монако, однако к конкретным действиям так и не перешли. 

В 31 матче чемпионата Франции Маркал сделал 8 голевых передач. 

Стоит также отметить, что Лион рассчитывает получить Жиру в ходе сделки по Ляказетту.