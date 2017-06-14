Франция

Принадлежащий Бенфике защитник Маркал со следующего сезона будет выступать за Лион.

Бразильский защитник провел прошлый сезон на правах аренды за Генгам, однако права на игрока принадлежат Бенфике. Выступления Маркала впечатлили лидеров французского чемпионата, а в итоге игрока подпишет Лион.

Трансфер Маркала обойдется Ткачам в 10 миллионов евро. На футболиста также претендовали ПСЖ и Монако, однако к конкретным действиям так и не перешли.

В 31 матче чемпионата Франции Маркал сделал 8 голевых передач.

Стоит также отметить, что Лион рассчитывает получить Жиру в ходе сделки по Ляказетту.