Франция

Если полузащитник ПСЖ Марко Верратти все-таки покинет Париж, то вице-чемпион Франции намерен приобрести Джакомо Бонавентуру из Милана.

В качестве замены собравшемуся покинуть Париж полузащитнику Марко Верратти ПСЖ рассматривает кандидатуру Джакомо Бонавентуры из Милана.

Немного странное решение, поскольку Бонавентура и Верратти сильно отличаются как по стилю игры, так и по выполняемым на поле задачам, однако французские СМИ, и прежде всего – L’Equipe, утверждают, что это именно так.

27-летний полузащитник Милана провел в сезоне2016/2017 за Дьяволов во всех турнирах 22 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач, при этом из-за травмы, полученной 29 января в поединке против Удинезе, пропустил почти четыре месяца и сыграл лишь в заключительном матче чемпионата Италии против Кальяри 28 мая.