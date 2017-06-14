Франция

Форвард Сан-Паулу Луис Араужо станет первым приобретением Лилля под руководством Марсело Бьелсы.

Лилль согласовал условия приобретения форварда Сан-Паулу Луиса Араужо, подтверждает официальный сайт Догов.

По данным бразильского портала Globo, сумма трансфера составит около 10,2 миллиона евро.

"Мы пытались подписать Луиса еще в январе и рады, что нам наконец-то это удалось", — отметил вице-президент Лилля Марк Ингла.

21-летний бразилец прибудет во Францию в пятницу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.