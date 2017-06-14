Форвард Сан-Паулу Луис Араужо станет первым приобретением Лилля под руководством Марсело Бьелсы.
Луис Араужо, Getty Images
14 июня 2017, 19:59
Лилль согласовал условия приобретения форварда Сан-Паулу Луиса Араужо, подтверждает официальный сайт Догов.
По данным бразильского портала Globo, сумма трансфера составит около 10,2 миллиона евро.
"Мы пытались подписать Луиса еще в январе и рады, что нам наконец-то это удалось", — отметил вице-президент Лилля Марк Ингла.
21-летний бразилец прибудет во Францию в пятницу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.