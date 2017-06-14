Франция

Клаудио Раньери прокомментировал правило французской футбольной лиги, которое чуть не помешало ему возглавить Нант.

Клаудио Раньери подтвердил, что в ближайшее время он должен возглавить Нант.

"Официально еще ничего не подписано, но мы близки к этому. У меня есть договоренность с президентом Нанта", — сказал Раньери.

Нанту пришлось добиваться разрешения от руководства Лиги 1 после того, как глава французской футбольной федерации Раймон Доменек попытался заблокировать назначение Раньери из-за того, что итальянцу больше 65 лет.

"Я делаю свою работу со страстью и профессионализмом, так что слова других людей меня не интересуют. К тому же, если это Доменек... он всегда был немного странным".

"Я уверен в проекте Нанта. У клуба очень сильная академия, которая выпустила таких игроков, как Марсель Десайи и Дидье Дешам. Там и сейчас много качественных игроков и у президента большие надежды на академию".