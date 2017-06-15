Франция

Главный Тренер ПСЖ Унаи Эмери верит, что форвард Монако Килиан Мбаппе отклонит предложения зарубежных клубов и перейдет в его команду.

18-летний Мбаппе оказался в круговороте трансферных слухов, а предложения по нему готовы побить все трансферные рекорды. Унаи Эмери считает, что для Мбаппе лучшим выбором станет ПСЖ.

"Когда мы говорим о Мбаппе здесь, в Испании, то говорим о Реале и Барсе. Но я в ПСЖ и сказал: Что может быть лучше, чем представлять французскую команду?".

"При всем уважении к Монако, но он должен переехать в Париж, его семья здесь. Его родители живут здесь, он тут ходил в академию".

"Мы говорили о чувствах, вдохновении и страсти — так что может быть более прекрасным и важным, чем представлять свой родной город?", — задает вопрос Эмери.

"Очевидно, что я не объективен, но я испытывал похожие чувства, когда дебютировал в Реал Сосьедаде".

"Я не знаю, хочет ли его Реал, Барселона, Тоттенхэм или Арсенал. Но если он покинет Монако, я скажу: Для него лучше всего быть в ПСЖ, ведь это будет союз между игроком и городом. Я чувствую это", — рассказал тренер о своих ощущениях.

Ранее сообщалось, что Реал предложил выкупить Мбаппе и оставить его в Монако в аренде.