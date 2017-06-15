Франция

Защитник Бенфики Марсал продолжит карьеру во Франции.

Бразильский защитник Бенфики Марсал перешел в Лион. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Фернандо Марсал успешно прошел медицинское обследование и подписал с французами личный 4-летний контракт.

28-летний защитник числился игроком Бенфики с 2015 года, но не провел ни одного матчав составе Орлов. Также он сдавался в аренду Газиантепспору и Генгаму.