Франция

Экс-защитник сборной Франции Эрик Абидаль поделился мнением о талантливом соотечественнике.

18-летний форвард Монако Киллиан Мбаппе уже на протяжении долгих месяцев является одним из самых обсуждаемы игроков мира, а его трансфер в топ-клуб кажется неизбежным. Однако монегаски не намерены отпускать своего таланта и запрашивают за него огромные деньги.

"Мбаппе — великолепный игрок, но его цена не составляет 120 миллионов фунтов, — сказал Абидаль в интервью Cadena Ser. — Я все еще думаю, что он хочет остаться в Монако и подтвердить свой уровень там".

"Считаю, что он должен принимать решение исходя из игровой практики. Мбаппе не может переходить в клуб, где не будет основным игроком, поскольку следующим лето чемпионат мира".

"Когда команды начинают платить 100 миллионов фунтов стерлингов за игроков, как это было с Погба, то сколько будут стоить игроки еще большего таланта? 200 млн фунтов? Какая цена Месси или Неймара?".