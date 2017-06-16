Франция

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе хочет продолжить выступления в составе французского клуба.

Ранее сообщалось, что 27-летнего футболиста хотят видеть у себя Интер и Милан. Но аргентинский хавбек не намерен менять клубную прописку этим летом.

"Нет, я не просил руководство клуба, чтобы меня отпустили. Я останусь в ПСЖ и на следующий сезон. В этом году я играл мало из-за травмы. Поэтому с нетерпением жду начала нового сезона", – приводит слова Пасторе Goal.

Контракт Пасторе с ПСЖ действует до лета 2019 года. Трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пасторе сыграл за ПСЖ 23 матча, забив три мяча и сделал девять голевых передач.