Франция

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти сообщил, что хочет перейти в каталонский клуб.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport ранее утверждало, что Барселона предложила 100 млн евро за трансфер Верратти, а сам хавбек сообщил спортивному директору ПСЖ Антеро Энрике о своем желании покинуть команду.

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри считает, что полузащитник парижан Марко Верратти не покинет клуб.

"Марко – великий игрок. Думаю, он останется в Париже. Ювентус подпишет новых игроков, для усиления состава. Чтобы двигаться вперед, нам нужны футболисты, способные закрыть слабые стороны", - цитирует Аллегри Corriere dello Sport.

Стоимость полузащитника оценивается в 80 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей Лиги 1 и забил три гола.