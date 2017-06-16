Франция

Португальский экс-защитник мадридского Реала не может договориться с ПСЖ.

34-летний Пепе, выступающий за Реал с 2007-го года, так и не сумел договориться с клубом о новом контракте, несмотря на желание остаться в столице Испании.

По информации L’Equipe, ПСЖ предложил защитнику контракт по схеме 1+1. Пепе хотел заключить двухлетнее или трехлетнее соглашение. Однако спортивный директор парижан Антеру Энрике не готов предложить столь долгосрочное соглашение.

В завершившемся сезоне Пепе сыграл в чемпионате Испании 13 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.