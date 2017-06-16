Франция

На впавшего в немилость капитана Лиона Максима Гоналона уже претендуют Ньюкасл, Наполи, Лацио, Милан и Марсель.

Не особо удачный сезон, который выдал полузащитник Лиона Максим Гоналон, еще и испортивший отношения с президентом клуба Жаном-Мишелем Ола, стал причиной того, что Львы решили расстаться со своим капитаном.

28-летнего опорного полузащитника Лиона, контракт которого истекает 30 июня 2018 года, полуфиналист Лиги Европы, как сообщает L’Equipe, готов продать всего за 5 миллионов евро, хотя Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов.

Судя по такой смешной по нынешним временам цене и интересе к Максиму со стороны Ньюкасла, Наполи, Лацио и Милана, летом он сменит прописку. Попытки Марселя заполучить Гоналона обречены на неудачу, поскольку Ола категорически не согласен продавать футболиста в команду Лиги 1.