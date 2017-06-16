Франция

Монако объявил о заключении контракта со швейцарским вратарем Диего Бенальо.

Ранее в этом месяце L'Equipe уже сообщал, что Бенальо заключил двухлетний контракт с Монако с возможностью продления на еще 1 сезон.

Официальный твиттер монегасков объявил о подписании соглашения с Бенальо. Контракт Диего рассчитан до середины 2020 года.

🖊 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Diego Benaglio jusqu’en 2020 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/bGXHRtSGow — AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 16 июня 2017 г.

Предыдущие 10 сезонов Диего защищал цвета Вольфсбурга, с которым выиграл чемпионат и Кубок Германии. В нынешней кампании на счету некогда основного вратаря Волков лишь 14 поединков в Бундеслиге.