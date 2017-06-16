Ранее в этом месяце L'Equipe уже сообщал, что Бенальо заключил двухлетний контракт с Монако с возможностью продления на еще 1 сезон.

Официальный твиттер монегасков объявил о подписании соглашения с Бенальо. Контракт Диего рассчитан до середины 2020 года.

Предыдущие 10 сезонов Диего защищал цвета Вольфсбурга, с которым выиграл чемпионат и Кубок Германии. В нынешней кампании на счету некогда основного вратаря Волков лишь 14 поединков в Бундеслиге.