Франция

Хавбек Монако Темуе Бакайоко хочет продолжить карьеру в Челси.

По информации L'Equipe, Бакайоко выбрал Челси, хотя на него также претендовали Манчестер Сити и Ман Юнайтед.

Издание сообщает, что Челси начал терять интерес к Темуе и это вызвало небольшую панику в лагере игрока. Теперь Бакайоко "раскрыл карты" – он хочет перейти в стан Пенсионеров, поскольку уверен, что сработается в их наставником Антонио Конте.

Теперь Челси нужно договориться о трансфере с Монако. Французы требуют 45 млн евро за своего ключевого игрока, а Синие пока что предлагают только 30.

В нынешнем сезоне Бакайоко стал чемпионом Франции вместе с Монако, а также дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов. На счету 22-летнего хавбека 47 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и ассистом.