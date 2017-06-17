Полузащитник Сток Сити Джаннелли Имбула следующий сезон проведет на правах аренды в Ницце.
Имбула вернется во Францию, Getty Images
17 июня 2017, 15:47
Ницца сумела достичь договоренность со Сток Сити по поводу аренды французского полузащитник Джаннелли Имбула.
24-летний игрок перешел в Сток перед стартом прошлого сезона, но не сумел проявить себя в должной мере. Игрок с интересом воспринимает предложение Ниццы, поскольку клуб готовится к выступлению в Лиге чемпионов.
Французский клуб активно ведет трансферную кампанию, а Имбула станет уже четвертым новичком Ниццы в летнее трансферное окно.
Ранее Ницца объявила о трансфере лидера Дижона.