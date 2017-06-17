Франция

Монако объявил о приобретении полузащитника Зулте-Варегема Суальо Мейте.

Французский центральный полузащитник Суальо Мейте перешел в Монако из бельгийского Зулте-Варегема.

23-летний Мейте подписал с Монегасками пятилетний контракт. По неофициальной информации сумма трансфера составила восемь миллионов евро. При этом 60% от этой суммы получит Лилль, который владеет частью прав на полузащитника.

"Для меня большая честь оказаться в таком замечательном клубе. Я следил за результатами команды в прошлом сезоне, знаю, что здесь полно техничных и быстрых игроков, а тренер привил команде свой собственный стиль", — заявил Мейте.

В прошедшем сезоне Мейте провел за Зулте-Варегем 46 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Также он помог своей команде выиграть Кубок Бельгии.