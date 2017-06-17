Франция

Руководство парижан готово выплатить отступные за вратаря Атлетико Яна Облака.

ПСЖ рассматривает вариант с выплатой отступных за Яна Облака, чтобы не вести переговоры с Атлетико о сумме трансфера. Таким образом, словенец обойдется парижанам в 100 миллионов евро.

После перехода в Атлетико Облак вышел на новый для себя уровень, став одним из лучших голкиперов планеты.

В то же время, у парижан есть проблема во вратарской линии, поскольку Трапп и Ареола не оправдывают возложенных на них ожиданий.

Если сделка состоится, то Облак станет самым дорогим голкипером, а ПСЖ совершит самый дорогой трансфер в своей истории.

Сам Облак ранее заявлял, что счастлив в Атлетико и намерен остаться в команде на следующий сезон.