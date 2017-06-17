Франция

Тимоти Веа подписал профессиональный контракт с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что сын легендарного либерийского нападающего Джорджа Веа Тимоти поставил свою подпись под контрактом с французским ПСЖ.

Теперь же стало известно, что юным форвардом интересовались также итальянский Милан и английский Челси, но Тимоти взвесил все за и против и выбрал парижский клуб.

Младший Веа на национальном уровне собирается защищать цвета сборной США. За юниорскую сборную этой страны он выступал на чемпионате КОНКАКАФ среди юношей, а также собирается поехать с ней на чемпионат мира U-17, который в октябре пройдет в Индии