Франция

Бывший игрок сборной Франции Эрик Кантона не считает Дидье Дешама подходящим тренером для национальной команды.

Шансы сборной Франции поехать на Чемпионат Мира 2018 ухудшились после поражения от Швеции.

Кантона считает, что виноват в этой ситуации Дешам и призывает Зинедина Зидана занять его место.

"У сборной Франции просто безумный потенциал и подбор талантов. Но почему весь этот талант не проявляется на поле в самые важные моменты? Это поразительно", — негодует Кантона.

"Тренера судят по его способности находить тактическую систему, в которой одновременно могут проявить себя его лучшие игроки".

"Этого не случится, когда вас тренирует бухгалтер, а не мудрец".

"Зизу, Зизу, пожалуйста, вернись. Твоя страна нуждается в тебе".

После шести матчей французы занимают второе место в группе А с 13 очками, отставая от Швеции по разнице мячей и опережая Нидерланды на три очка.