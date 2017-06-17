Шансы сборной Франции поехать на Чемпионат Мира 2018 ухудшились после поражения от Швеции.

Кантона считает, что виноват в этой ситуации Дешам и призывает Зинедина Зидана занять его место.

"У сборной Франции просто безумный потенциал и подбор талантов. Но почему весь этот талант не проявляется на поле в самые важные моменты? Это поразительно", — негодует Кантона.

"Тренера судят по его способности находить тактическую систему, в которой одновременно могут проявить себя его лучшие игроки".

"Этого не случится, когда вас тренирует бухгалтер, а не мудрец".

"Зизу, Зизу, пожалуйста, вернись. Твоя страна нуждается в тебе".

После шести матчей французы занимают второе место в группе А с 13 очками, отставая от Швеции по разнице мячей и опережая Нидерланды на три очка.