Бывший игрок сборной Франции Эрик Кантона не считает Дидье Дешама подходящим тренером для национальной команды.
Дидье Дешам, Getty Images
17 июня 2017, 23:21
Шансы сборной Франции поехать на Чемпионат Мира 2018 ухудшились после поражения от Швеции.
Кантона считает, что виноват в этой ситуации Дешам и призывает Зинедина Зидана занять его место.
"У сборной Франции просто безумный потенциал и подбор талантов. Но почему весь этот талант не проявляется на поле в самые важные моменты? Это поразительно", — негодует Кантона.
"Тренера судят по его способности находить тактическую систему, в которой одновременно могут проявить себя его лучшие игроки".
"Этого не случится, когда вас тренирует бухгалтер, а не мудрец".
"Зизу, Зизу, пожалуйста, вернись. Твоя страна нуждается в тебе".
После шести матчей французы занимают второе место в группе А с 13 очками, отставая от Швеции по разнице мячей и опережая Нидерланды на три очка.