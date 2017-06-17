Франция

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо интересен французскому ПСЖ.

Руководство ПСЖ связалось с коллегами из Юве и запросило цену на Куадрадо. Туринцы объявили, что хотят за колумбийца 30 млн евро, сообщает Calciomercato.

Считается, что Куадрадо больше не входит в планы тренера Юве Массимилиано Аллегри. Также в руководстве Юве заявили, что будут оценивать ситуацию с Марио Лемина, Стефано Стураро и тем самым Куадрадо.

Юве хочет получить за игрока не менее 30 млн евро, поскольку сами приобрели его у Челси за 25 млн. Сообщается, что также в игроке заинтересован лондонский Арсенал