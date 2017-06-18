Франция

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти выразил желание покинуть клуб и оформить переход в Барселону.

Марко Верратти ясно дал понять, что не намерен оставаться в ПСЖ и хочет добиться перехода в Барселону.

Сейчас игрок находится на Ибице и сообщил руководству клуба, что не намерен возвращаться в Париж на предсезонные тренировки. Таким образом итальянец хочет повлиять на руководство ПСЖ, которое неохотно ведет переговоры с Барселоной о трансфере

На этой неделе игрок отобедал с Лионелем Месси, Хавьером Пасторе и агентом Донато Ди Кампли, а в ходе встречи обсуждался возможный трансфер.

Стоит отметить, что на первом этапе переговоров ПСЖ назвал Барселоне сумму, за которую отпустит Верратти.