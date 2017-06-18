Франция

Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов вице-чемпиона Франции.

23-летний нападающий громко заявил о себе в прошлом сезоне, став одним из лучших бомбардиров чемпионата Италии.

Руководство Торино тут же подписало с Белотти новый контракт, в котором клаусула выкупа игрока возросла до 100 млн евро.

Ранее стало известно об интересе к Андреа со стороны Манчестер Юнайтед, теперь же на талантливого страйкера положил глаз ПСЖ.

Как сообщает L`Equipe, в ближайшее время французский клуб сделает Торино официальное предложение, которое будет меньше 100 млн, однако окажется достаточно заманчивым для того, чтобы убедить Гранатовых расстаться с игроком.

В завершившемся сезоне Белотти забил 26 голов в Серии А.