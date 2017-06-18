Франция

Нападающий Ниццы Марио Балотелли подпишет с французским клубом новый контракт.

Действующее соглашение Балотелли с французским клубом было рассчитано до конца июня, потому уже вскоре игрок может стать свободным агентом.

Тем не менее, желающих предложить место в составе взбалмошному итальянцу оказалось не так и много, потому с большой долей вероятности игрок останется в Ницце.

Как сообщает Nice-Matin, французский клуб готов предложить Марио новый контракт, который, учитывая отсутствие других привлекательных вариантов, нападающий подпишет.

В завершившемся сезоне Балотелли принял участие в 28-ми поединках во всех турнирах, отличившись 17-ю голами.