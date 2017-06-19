Франция

Нападающий Монако готов продолжить карьеру в составе Галактикос.

Килиан Мбаппе провел встречу с генеральным директором Монако Вадимом Васильевым и сообщил, что хочет подписать контракт с Реалом этим летом или же спустя один год. Другие варианты 18-летний футболист сборной Франции не рассматривает.

"Я перейду в Реал или вообще никуда не перейду", – цитирует Мбаппе Marca.

Стоит отметить, что мадридский клуб следит за Мбаппе еще с тех пор, как игроку было 14 лет.

На Мбаппе, который в сезоне-2016/2017 провел за Монако во всех турнирах 44 матча, в которых забил 26 мячей, и дважды сыграл за сборную Франции, претендуют Арсенал, ПСЖ и Ливерпуль, не считая еще доброго десятка клубов, проявлявших к нему интерес.