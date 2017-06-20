Франция

Опорный полузащитник Осера Браим Конате заинтересовал дебютанта английской Премьер-лиги Хаддерсфилд.

Браим Конате, имеющий в своем послужном списке 5 матчей за олимпийскую сборную Франции, может сменить Лигу 2 на английскую Премьер-лигу, перебравшись из Осера в Хаддерсфилд.

Новичок АПЛ Хаддерсфилд собирается сделать Осеру официальное предложение продать опорного полузащитника французской команды Браима Конате, на которого также претендуют бельгийские Стандард и Зулте-Варегем.

Сам 21-летний футболист попросил руководство Осера выставить его на трансфер, поскольку не хочет продолжать выступления во втором дивизионе Франции.