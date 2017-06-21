Монако объявил о подписании молодого вингера Барселоны Жорди Эмбоула.
Жорди Эмбоула, asmonaco.com
21 июня 2017, 19:34
Монако приобрел одного из самых многообещающих игроков Барселоны Жорди Эмбоула, сообщает официальный сайт Монегасков.
"Переходом в Монако я решил начать новый этап своей карьеры. Очень грожусь тем, что защищал цвета Барселоны, клуба, который сделал из меня не только игрока, но и человека", — заявил Эмбоула.
В прошедшем сезоне Эмбоула, который играет на позиции правого вингера, стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА, где он забил восемь мячей и помог Барселоне дойти до полуфинала.
Согласно слухам, сумма трансфера составила три миллиона евро.