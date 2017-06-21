Франция

Монако объявил о подписании молодого вингера Барселоны Жорди Эмбоула.

Монако приобрел одного из самых многообещающих игроков Барселоны Жорди Эмбоула, сообщает официальный сайт Монегасков.

"Переходом в Монако я решил начать новый этап своей карьеры. Очень грожусь тем, что защищал цвета Барселоны, клуба, который сделал из меня не только игрока, но и человека", — заявил Эмбоула.

Jordi Mboula 😱 Remember the name 👏👏👏#UYL pic.twitter.com/29arJTWEFt — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 23, 2017

В прошедшем сезоне Эмбоула, который играет на позиции правого вингера, стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА, где он забил восемь мячей и помог Барселоне дойти до полуфинала.

Согласно слухам, сумма трансфера составила три миллиона евро.