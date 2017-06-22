Франция

Финансовая инспекция французского футбола допустила Амьен к новому розыгрышу чемпионата Франции.

Официальный сайт Амьена сообщает, что бюджет клуба на следующий сезон со второй попытки был одобрен финансовой инспекцией DNCG.

Ранее DNCG выразили беспокойство и потребовали финансовых гарантий от новичка Лиги 1, которые руководство клуба сумело предоставить.

Отметим, что в прошлом сезоне в Лиге 2 у Амьена был один из самых маленьких бюджетов (8 млн евро).

Однако, по информации L'Équipe, судьба Амьена в Лиге 1 все еще находится под угрозой, поскольку акционер пикардийцев и по совместительству спортивный директор — Джон Уильямс — исполнял роль агента для нескольких футболистов, что запрещено французскими футбольными законами.