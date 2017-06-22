Франция

Бастия подтвердила, что они были понижены до Национального чемпионата из-за финансовых нарушений.

Бастия завершила сезон 2016/17 на дне турнирной таблицы Лиги 1 и готовилась начать новую кампанию в Лиге 2.

Тем не менее, руководство клуба не смогло предоставить финансовых гарантий для участия в Лиге 2.

В связи с этим организация DNCG, ответственная за мониторинг финансов профессиональных футбольных клубов Франции, рекомендовала для Бастии дальнейшее понижение в классе.

Корсиканцы планируют подать апелляцию на такое решение.