Франция

Монегасков не устроило предложение Ливерпуля по форварду Килиану Мбаппе.

Продолжается сага с трансфером Мбаппе. Теперь Marca утверждает, что за игрока 100 миллионов евро предлагал Ливерпуль.

На это предложение Монако ответило отказом. При этом издание отмечает, что это уже вторая попытка клуба оформить трансфер 18-летнего футболиста.

Ранее сам Мбаппе заявил, что он рассматривает только переход в Реал.

В минувшем сезоне француз провел за Монегасков 44 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 14 ассистов.