Франция

Нападающий сборной Португалии Эдер выставлен Лиллем на трансфер.

Новый тренер Лилля Марсело Бьелса не видит места в составе своей команды для форварда сборной Португалии Эдера и готов расстаться с ним всего за 5 миллионов евро.

Чемпионом Европы 2016 года Эдером, который провел за сборную Португалии 33 матча и забил 4 мяча, уже интересуются клубы из Англии и Турции.

В сезоне-2016/2017 Эдер сыграл за Лилль в 37 поединках во всех турнирах и записал на свой счет 7 голов.