Франция

ПСЖ предложил новый контракт своему полузащитнику Марко Верратти, но итальянец ответил отказом.

Марко Верратти отказался от нового контракта с ПСЖ, который был готов увеличить зарплату полузащитнику до 12 миллионов евро в год.

Верратти намерен покинуть Пари Сен-Жермен этим летом и перейти в Барселону, для которой он является основной трансферной целью.

Тем не менее, несмотря на отказ Верратти, руководство ПСЖ напомнило итальянцу, что он связан с клубом контракт до 2021 года, поэтому они не собираются его отпускать.