Франция

Парижане рассматривают возможность подписания вингера Реала Гарета Бэйла.

В середине июня появилась информация, что ПСЖ готов заплатить за 27-летнего валлийца около 175 миллионов евро.

С тех пор сообщений по этому поводу практически не было, а в прессе в основном писали только лишь об интересе ПСЖ к Килиану Мбаппе, выступающим за Монако.

Теперь Le Parisien пишет о том, что парижане продолжат вести борьбу за Мбаппе и не перестанут следить за ситуацией вокруг Бэйла.

Если же Реал все-таки решит продать Гарета, то ПСЖ тут же сделает Сливочным предложение по футболисту.

Отметим, что накануне Бэйл дал интервью британской прессе, в котором явно дал понять, что он не думает об уходе из Королевского клуба.

В прошедшем сезоне Бэйл сыграл за Реал 27 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав пять результативных передач.