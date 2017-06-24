Франция

Марсель объявил о приобретении нападающего Марселя Валере Жермена.

Французский нападающий Валере Жермен перешел из Монако в Марсель.

27-летний Жермен подпишет с Марселем четырехлетний контракт, при этом сумма трансфера не разглашается.

Ранее сообщалось, что Монако выручит с его продажи 8-10 миллионов евро.

Жермен присоединился к академии Монако в 2005 году, а за первую команду дебютировал в 2011 году. Всего на его счету 53 гола в 202 матчах за первую команду Монегасков.