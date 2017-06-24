Марсель объявил о приобретении нападающего Марселя Валере Жермена.
Валере Жермен, Getty Images
24 июня 2017, 21:19
Французский нападающий Валере Жермен перешел из Монако в Марсель.
27-летний Жермен подпишет с Марселем четырехлетний контракт, при этом сумма трансфера не разглашается.
Ранее сообщалось, что Монако выручит с его продажи 8-10 миллионов евро.
Жермен присоединился к академии Монако в 2005 году, а за первую команду дебютировал в 2011 году. Всего на его счету 53 гола в 202 матчах за первую команду Монегасков.