Франция

Полузащитник ПСЖ Парко Верратти не говорил, что он может остаться в клубе, если парижане проведут серьезное усиление состава.

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport опубликовала интервью с Верратти, в котором тот будто бы заявил: "Мне не нужно уходить из ПСЖ любой ценой. На этот раз я хочу увидеть, приобретет ли клуб настоящих чемпионов".

Тем не менее, сам итальянец эту информацию опровергает.

"Я никому не давал интервью и не обсуждал ситуацию в ПСЖ с газетами. Надеюсь, вы перестанете говорить, ничего не зная. Всему есть предел", — написал Верратти у себя в Инстаграме.

При этом журналист издания настаивает, что интервью все же имело место быть.