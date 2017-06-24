Франция

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что еще слишком рано говорить о переходе нападающего Ткачей Александра Ляказетта в Арсенал.

По информации Guardian, Арсенал предложил 50 миллионов евро за нападающего Лиона Александра Ляказетта.

"Заявления о том, что трансфер состоится, преждевременны. Для начала мы сами должны осуществить серьезный трансфер, ведь нельзя отпускать игрока такого качества, не имея при этом замены", — сказал Ола.

"Атлетико тоже не теряет надежд заполучить Александра зимой. Все знают, что они предложили 53 миллиона евро плюс 12 миллионов евро бонусов. Всего 65 миллионов евро. Представителям Арсенала было сказано, что если сделка состоится, то примерно за эту сумму".

"Цена за игрока, который каждый год забивал 25-30 голов, не может быть ниже. Но, по правде говоря, я пока не рассматривал Арсенал, поскольку думал, что после несостоявшегося перехода в Атлетико Александр останется".

В прошедшем сезоне 26-летний Ляказетт провел за Лион 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал четыре результативные передачи.