Франция

Нападающий Реала Мариано Диас в следующем сезоне может защищать цвета Лиона.

Ранее Реал хотел получить за Мариано 15 млн евро и прописать в сделке право обратного выкупа футболиста.

По информации Marca, сейчас клубы обсуждают другой вариант: Лион заплатит 10 млн, но получит только 60% прав на игрока.

Между клубами установились хорошие отношения еще с момента трансфера Карима Бензема в 2009 году. Реал не станет препятствовать уходу Мариано, который желает получать больше игровой практики. Тренер мадридцев Зинедин Зидан дал согласие на уход Диаса, хотя и верит, что со временем этот игрок способен побороться за место в основе Реала.

Скорее всего, Ткачей покинет их главный форвард Александр Ляказетт, поэтому они уже ищут ему замену. Ранее клуб достиг принципиальной договоренности о переходе нападающего Челси Бертрана Траоре.

На Диаса есть претенденты и в Ла Лиге – Эспаньол и Малага.

В нынешнем сезоне Диас сыграл лишь в 12 матчах, но умудрился за это время забить 5 голов и сделать ассист.