Франция

Ткачи пытаются оформить трансфер молодого защитника Манчестер Сити Джейсона Денайера.

Как информирует британская пресса, Лион уже связывался с представителями Горожан касательно возможности оформления трансфера защитника Денайера.

Ткачи хотят арендовать 21-летнего защитника сроком на один сезон.

В прошлом сезоне Денайер на правах аренды выступал за Сандерленд. Всего бельгиец провел за Черных котов 24 матча в АПЛ.

Его действующее соглашение с Ман Сити рассчитано до середины 2020-го года.