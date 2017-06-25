Ткачи пытаются оформить трансфер молодого защитника Манчестер Сити Джейсона Денайера.
ДЖЕЙСОН ДЕНАЙЕР, TWITTER.COM
25 июня 2017, 14:26
Как информирует британская пресса, Лион уже связывался с представителями Горожан касательно возможности оформления трансфера защитника Денайера.
Ткачи хотят арендовать 21-летнего защитника сроком на один сезон.
В прошлом сезоне Денайер на правах аренды выступал за Сандерленд. Всего бельгиец провел за Черных котов 24 матча в АПЛ.
Его действующее соглашение с Ман Сити рассчитано до середины 2020-го года.