Франция

Пари Сен-Жермен не намерен останавливаться на предложении в 135 миллионов евро за нападающего Монако Килиана Мбаппе.

Предложение ПСЖ по поводу приобретения нападающего Монако Килиана Мбаппе за 135 миллионов евро было воспринято монегасками без энтузиазма, однако вице-чемпион Франции сдаваться не намерен.

Как сообщает Telefoot, парижский клуб уже готовит чемпиону Франции новое, естественно, более выгодное, предложение. При этом руководство ПСЖ намерено перебить любое предложение своих конкурентов — Реала и английских толстосумов из Манчестера и Лондона.

Никто не сомневается, что если Мбаппе продадут нынешним летом, то сумма сделки намного перекроет действующий трансферный рекорд, установленный Манчестер Юнайтед, который купил Поля Погба у Ювентуса за 105 миллионов евро.