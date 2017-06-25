Франция

Нападающий Челси Бертран Траоре, отыгравший минувший сезон в аренде за Аякс, прибыл в Лион для переговоров по условиям личного контракта.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола сообщил, что форвард Челси Бертран Траоре прибыл в Лион на переговоры об условиях личного контракта, но опроверг, что нападающий сборной Буркина-Фасо уже согласился на все предложения Львов.

"Еще ничего не подписано, получено лишь принципиальное согласие Челси продать Траоре, — сказал в интервью L'Equipe Ола. — Да, мы очень близки к достижению соглащения с футболистом, но нам еще предстоит обговорить некоторые детали. Бертран и его брат Давид прибыли в Лион, и нам надо решить вопрос по некоторым опциям контракта, в том числе это касается и размера зарплаты".

За Челси Траоре сыграл всего 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Куда более продуктивными для Бертрана оказались выступления на правах аренды за Витесс (51 матчей, 20 голов) и Аякс (39, 13).