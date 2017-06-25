Франция

Выставленным на трансфер капитаном Лиона Максимом Гоналоном пока никто не заинтересовался.

Не лучшим образом отыгравший в минувшем сезоне полузащитник Лиона Максим Гоналон, успевший к тому же испортить отношения с президентом клуба Жаном-Мишелем Ола, был выставлен на трансфер. Однако, несмотря на невысокую цену — 5 миллионов евро, желающих его приобрести пока нет.

"В настоящий момент у нас нет ни одного конкретного предложения по Гоналону, — поведал Ола в интервью L'Equipe. — Да, были звонки от агентов, представляющих интересы различных клубов, но они просили лишь подтверждения, что мы не против его продать. В понедельник я должен получить ответ от тренера команды Бруно Женезио о том, нужен ли ему Максим в следующем сезоне. Тогда и приму окончательное решение — продавать его или нет".

В сезоне-2016/2017 Гоналон сыграл за Лион 44 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.