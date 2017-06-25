Франция

Нападающий Ниццы Марио Балотелли продолжит защищать цвета французского клуба.

Первый сезон в Ницце выдался для Марио весьма успешным. Форвард, которому в следующем месяце исполнится 27 лет, сумел возродить свою карьеру и доказать, что он является игроком высокого уровня.

Контракт нападающего был рассчитан на один год, потому продолжительное время будущее Бало оставалось под вопросом.

Теперь же Марио и Ницца расставили все по своим местам – официальный сайт французского клуба объявил о заключении нового соглашения с Балотелли.

Возможность играть в Лиге чемпионов убедила нападающего остаться и подписать контракт еще на один год. Также в заявлении клуба говорится, что Марио пошел на финансовые уступки, руководствуясь спортивным аспектом.

В завершившемся сезоне Балотелли забил 17 голов в 28-ми матчах за Ниццу во всех турнирах.