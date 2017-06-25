Франция

Нападающий Кана Янн Карамо находится на радаре у Вест Хэма и Лейпцига.

Перспективный форвард достаточно громко заявил о себе в нынешнем сезоне. Несмотря на столь юный возраст, он провел 35 поединков в Лиге 1, в 25-ти из появившись на поле в стартовом составе.

Карамо поучаствовал в 10-ти голах своей команды: 5 раз он отправлял мяч в сетку ворот соперника самостоятельно, и еще 5 раз ассистировал партнерам по команде.

После столь успешного сезона игрока вознамерились приобрести Вест Хэм и РБ Лейпциг. Молотобойцы уже выразили готовность заплатить за Карамо 10 млн евро, однако вице-чемпионы Германии собираются до последнего бороться за нападающего.

Помимо этого, за Янном следит чемпион Франции – Монако.