Франция

Марсель не теряет надежду заполучить нападающего Милана Карлоса Бакку.

Несмотря на то, что колумбийский нападающий Милана Карлос Бакка заявил, что не собирается покидать Дьяволов, Марсель продолжает переговоры с его агентом и предложил форварду трехлетний контракт.

Милан уже приобрел Андре Силву этим летом и находится в завершающей стадии переговоров с Николой Калиничем из Фиорентины. Учитывая, что и без этих двух классных нападающих в составе Россонери Бакка не всегда попадал в состав, теперь его положение выглядит и вовсе неопределенным.

Учитывая, что в сезоне накануне финального турнира чемпионата мира Карлос наверняка захочет иметь постоянную игровую практику, чтобы застолбить место в составе сборной Колумбии (если она, конечно, туда попадет – занимает пока второе место, но опережает непроходной Эквадор, идущий шестым, всего на четыре очка), то предложение Марселя выглядит довольно-таки заманчивым.