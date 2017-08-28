Франция

Защитник Барселоны может перебраться в чемпионат Франции.

Защитник Барселоны Марлон скоро может пополнить ряды Ниццы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер состоится в понедельник, 28 августа. Аренда будет рассчитана на 2 года с правом вернуть игрока по итогам сезона.

Марлон перешел в Барселону в 2016 году на правах аренды, а в 2017-м был выкуплен за 2 миллиона евро.

За все время Марлон провел всего 3 матча за основной состав каталонцев.