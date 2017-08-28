Франция

До закрытия трансферного окна Ницца может усилиться футболистами, которые ранее уже выступали за французский клуб.

Ницца ведет переговоры с полузащитником Лестер Сити Нампали Менди и защитником Боруссии М Тимоте Колодзейчаком, сообщает Nice Matin.

По информации источника, и Лестер и Боруссия М хотят за своих игроков серьезные суммы по меркам французского клуба, и в ближайшее время руководство "орлят" решит, стоит ли тратиться на вышеупомянутых игроков.

Отметим, что Менди выступал за Ниццу с 2013 по 2016-й год, а Колодзейчак с 2012 по 2014-й.