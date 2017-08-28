Полузащитник Монако Тома Лемар, судя по всему, продолжит карьеру в нынешнем клубе.
Тома Лемар, Getty Images
28 августа 2017, 23:13
Во вторник, 27 августа, сообщалось, что Ливерпуль предложил Монако 80 миллионов евро за Тома Лемара.
Однако это предложение не убедило "монегасков" продать одного из своих лидеров.
Вернется ли Ливерпуль за 21-летним атакующим хавбеком с новым предложением – пока неизвестно.
Ранее сообщалось про интерес к Лемару со стороны Арсенала, однако попытки лондонцев, судя по всему, прекратились.