Франция

Полузащитник Монако Тома Лемар, судя по всему, продолжит карьеру в нынешнем клубе.

Во вторник, 27 августа, сообщалось, что Ливерпуль предложил Монако 80 миллионов евро за Тома Лемара.

Однако это предложение не убедило "монегасков" продать одного из своих лидеров.

Вернется ли Ливерпуль за 21-летним атакующим хавбеком с новым предложением – пока неизвестно.

Ранее сообщалось про интерес к Лемару со стороны Арсенала, однако попытки лондонцев, судя по всему, прекратились.