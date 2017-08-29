Франция

Универсал Монако Фабиньо не покинет клуб в нынешнее межсезонье.

В текущее трансферное окно 18-летняя звезда монегасков Килиан Мбаппе является не единственным игроком чемпионов Франции, которого хочет заполучить ПСЖ.

Помимо молодого нападающего парижане намеревались приобрести и защитника Фабиньо, однако, по всей видимости, сделать этого им не удастся.

Как сообщает RMC Sport, переход бразильца в ПСЖ "абсолютно невозможен". Монако заняло принципиальную позицию и желает сохранить игрока, исключив любую вероятность его продажи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе в ближайшее время станет игроком ПСЖ. По всей видимости, парижане возьмут его в аренду с обязательной опцией выкупа по окончании сезона за 155 млн евро.