Универсал Монако Фабиньо не покинет клуб в нынешнее межсезонье.
Фабиньо, Getty Images
29 августа 2017, 08:55
В текущее трансферное окно 18-летняя звезда монегасков Килиан Мбаппе является не единственным игроком чемпионов Франции, которого хочет заполучить ПСЖ.
Помимо молодого нападающего парижане намеревались приобрести и защитника Фабиньо, однако, по всей видимости, сделать этого им не удастся.
Как сообщает RMC Sport, переход бразильца в ПСЖ "абсолютно невозможен". Монако заняло принципиальную позицию и желает сохранить игрока, исключив любую вероятность его продажи.
Ранее сообщалось, что Мбаппе в ближайшее время станет игроком ПСЖ. По всей видимости, парижане возьмут его в аренду с обязательной опцией выкупа по окончании сезона за 155 млн евро.