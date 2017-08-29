Франция

Монако завершил приобретение форварда Бальде Кейта из Лацио.

Форвард Бальде Кейта перешел из Лацио в Монако, информирует официальный сайт "монегасков".

С новым клубом 22-летний сенегалец подписал пятилетний контракт. По сведениям Sky Italia, сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс бонусы.

"Я очень рад присоединиться к Монако, клубу с большой историей. Я говорил о клубе со многими игроками и друзьями, у которых были лишь хорошие отзывы", — заявил Кейта.

"Это подходящий проект для меня. Я очень рад присоединиться к крепкому коллективу, который добился внушительного успеха в прошлом сезоне".

Кейта присоединился к Лацио из академии Барселоны летом 2011 года за 300 тысяч евро. В составе первой команды "бьянкочелести" он дебютировал в сентябре 2013 года и с тех пор провел 137 матчей во всех турнирах.

В прошлом сезоне на его счету 16 голов и три результативные передачи в 31 матче Серии А.