Монако завершил приобретение форварда Бальде Кейта из Лацио.
Бальде Кейта, asmonaco.com
29 августа 2017, 23:23
Форвард Бальде Кейта перешел из Лацио в Монако, информирует официальный сайт "монегасков".
С новым клубом 22-летний сенегалец подписал пятилетний контракт. По сведениям Sky Italia, сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс бонусы.
"Я очень рад присоединиться к Монако, клубу с большой историей. Я говорил о клубе со многими игроками и друзьями, у которых были лишь хорошие отзывы", — заявил Кейта.
"Это подходящий проект для меня. Я очень рад присоединиться к крепкому коллективу, который добился внушительного успеха в прошлом сезоне".
Кейта присоединился к Лацио из академии Барселоны летом 2011 года за 300 тысяч евро. В составе первой команды "бьянкочелести" он дебютировал в сентябре 2013 года и с тех пор провел 137 матчей во всех турнирах.
В прошлом сезоне на его счету 16 голов и три результативные передачи в 31 матче Серии А.