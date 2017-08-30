Франция

Тренер ПСЖ Унаи Эмери уверен, что после того, как он получил право решающего голоса в комплектовании команды, дела у парижан стали налаживаться.

Тренер вице чемпиона Франции Унаи Эмери уверен, что знает, как совсем скоро превзойти Реал и Барселону.

"Был момент, когда я поставил ультиматум президенту: либо к моему мнению по ключевым вопросам в команде прислушиваются, либо нам придется расстаться, — приводит слова Эмери Marca. – Президент сделал свой выбор и вскоре сменил Патрика Клюйверта, с которым мы никак не могли найти взаимопонимания, на нового спортивного директора Энрике Антеро. А вот с ним мы быстро нашли общий язык".

"Но я был заинтересован не только в смене спортивного директора, но и принципов работы его департамента. Когда я только возглавил ПСЖ, то был даже рад, что другие принимают решения по кадровым вопросам, поскольку еще плохо знал своих подопечных. Но эти времена уже прошли. ПСЖ выигрывал много внутренних титулов и до меня, но моей задачей было сделать тот шаг, который отделяет доминирование на национальной арене от сражений на равных с европейскими грандами".

"Я не говорю, что мы уже сейчас способны сместить Реал и Барселону с ведущих позиций в Европе. Сейчас мы находимся на позициях, на которых Реал и Барселона 10-15 лет назад, но я уверяю, что мы пройдем свой путь гораздо быстрее, чем это сделали испанские гранды".

Вместе с ПСЖ за год Эмери выиграл Кубок страны, два Суперкубка Франции и Кубок лиги. Однако проиграл чемпионат Франции Монако, а в Лиге чемпионов был позорно разбит Барселоной в ответном матче 1/8 финала — 1:6, несмотря на то, что выиграл первый поединок со счетом 4:0.